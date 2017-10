Legge bilancio 2018: raddoppiare tetto reddito e contributi per figli, dicono dal PD

I senatori del PD sulle misure di sostegno per i figli a carico.

"Nella prossima legislatura dovremo affrontare la riforma delle misure di sostegno per i figli a carico, per arrivare al riconoscimento di un Assegno unico e universale. Ma nella prossima legge di bilancio si può già intervenire su alcune storture e ingiustizie" dichiarano in una nota i senatori del PD Stefano Lepri, Giampiero Dalla Zuanna, Rosa Maria Di Giorgi, Mauro Marino, Claudio Moscardelli, Giorgio Santini.



"Proponiamo quindi di raddoppiare il tetto di reddito di ciascun figlio, entro il quale egli può essere considerato fiscalmente a carico dei genitori e si possono continuare ad ottenere le detrazioni; di raddoppiare il contributo forfettario oggi riconosciuto alle famiglie con quattro o più figli. - annunciano - Le proposte sono attualmente in corso di valutazione, in riferimento ai prevedibili oneri, da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze. Si tratta di adeguamenti di importi ormai fermi da decenni e che potrebbero dare un po' di ossigeno alle famiglie, specialmente a quelle con figli maggiorenni a carico e a quelle numerose. In particolare, la prima proposta favorisce il lavoro giovanile, anche facendo emergere il lavoro nero".