Eni Sannazzaro: dopo 4 incidenti governo indaghi su cause, dicono dal PD

Chiara Scuvera e Gianluca Benamati del PD sugli incidenti alla raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi

"In meno di un anno sono già quattro gli incidenti verificatisi nello stabilimento Eni di Sannazzaro de' Burgondi in provincia di Pavia. Tali incidenti sono molto preoccupanti e tanto più perché la raffineria è situata proprio in prossimità del centro abitato e di aree di produzione agricola. Inoltre tale raffineria potrebbe essere uno dei poli più importanti di sviluppo del mercato energetico italiano" ricordano in una nota i deputati PD Chiara Scuvera e Gianluca Benamati.



"Per questo abbiamo presentato una interrogazione al governo affinché valuti le cause della catena di incidenti occorsi e si pongano in essere azioni concrete per la tutela dei cittadini e del patrimonio ambientale. - viene annunciato - A tal proposito audiremo quanto prima in Commissione i rappresentanti di Eni".