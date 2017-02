Dopo minacce scissione PD, Renzi dice: con congresso salta voto a giugno

Matteo Renzi annuncia il congresso PD e la minoranza dem parla di una scissione già in atto tra le gente. Enrico Rossi, Michele Emiliano, Roberto Speranza lamentano il mancato impegno di "un sostegno al governo sino alla sua scadenza naturale", e dal Nazareno Renzi assicura che il voto di giugno salta.

Dopo che Pier Luigi Bersani ha dichiarato che nel PD "la scissione è già avvenuta tra la nostra gente, dovremmo tentare di recuperarli e invece Renzi mette loro le dita negli occhi", sono Enrico Rossi, Michele Emiliano, Roberto Speranza a dichiarare in una nota congiunta che "l'esito della Direzione è stato profondamente deludente e ha sancito la trasformazione del Partito Democratico nel Partito di Renzi, un partito personale e leaderistico che stravolge l'impianto identitario del PD e il suo pluralismo".



Nel corso della direzione del PD, l'ex premier Matteo Renzi ha infatti aperto la strada al congresso, che dovrebbe concludersi entro aprile.



Enrico Rossi, Michele Emiliano, Roberto Speranza spiegano di aver "chiesto un impegno preciso: il sostegno al governo sino alla sua scadenza naturale, un congresso senza forzature e preceduto da una conferenza programmatica nella quale ritrovare l'unità, - aggiungendo - ma siamo stati inascoltati".



Per questa ragione, anticipano Rossi, Emiliano e Speranza, "sabato mattina, saremo tutti assieme al Teatro Vittoria, con l'obiettivo di costruire un'azione politica comune, per rivolgere un appello a tutti i nostri militanti ed attivisti e per impedire una deriva dagli sviluppi irreparabili. Il PD non può smarrire la sua natura di partito del centrosinistra, che trova le sue ragioni fondative nel principio dell'uguaglianza e nei valori della Costituzione".



Stando alle ultime indiscrezioni, però, Renzi, nel corso della riunione di ieri sera al Nazareno, avrebbe assicurato che con il congresso del PD che si svolgerà in "tempi normali" le elezioni anticipate a giugno saltano, anche se i renziani non archiviano l'idea di un voto a settembre o ottobre (magari appena dopo aver maturato le pensioni). Subito dopo la fine del congresso, si apriranno le primarie che la maggioranza del PD vuole con le stesse regole del 2013.



Il governatore della Puglia assicura comunque che la minoranza sarà presente all'assemblea del PD convocata per questo fine settimana.