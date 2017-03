Dl sicurezza: utile per preservare monumenti di Ancona, dice Lodolini (PD)

Emanuele Lodolini del PD riflette sul decreto sicurezza urbana.

"Il provvedimento sulla sicurezza è stato approvato in prima lettura alla Camera e questo significa un chiaro indirizzo in materia di politiche di presidio del territorio, politiche di inclusione sociale, politiche urbanistiche. Questo decreto legge ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la libertà dei cittadini", dichiara in una nota Emanuele Lodolini, membro della Commissione Difesa di Montecitorio.



"Si tratta di un provvedimento molto atteso al quale abbiamo lavorato per giungere ad una celere approvazione. - spiega il deputato PD - Tra l'altro presto contiamo di avere il ministro dell'Interno Marco Minniti ad Ancona per presentare il decreto e confrontarci sul tema".



"Molti i passaggi significativi del testo a partire dalle misure introdotte nell'art.13 in materia di misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi che saranno interdetti, per decisione del questore, ai condannati negli ultimi tre anni per questa tipologia di reato. Inoltre è stato riconosciuto l'equo indennizzo anche per le forze di polizia locale che in un primo momento erano state escluse rispetto al personale delle altre forze di polizia", viene riassunto.



"Considerando anche gli ultimi fatti di cronaca che riguardano i monumenti di Ancona - ha concluso Lodolini, eletto nella circoscrizione Marche - è importante sottolineare che il decreto legge interviene anche sul reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, disponendo l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi od a sostenerne le relative spese".