Ddl concorrenza: con mercato libero servono più tutele per consumatori, dice PD

I deputati del PD sul ddl concorrenza.

"Considerare centrale la scelta del consumatore; evitare il rischio di aumento dei prezzi con aste, come chiesto dalle associazioni dei consumatori; dare garanzie occupazionali per i lavoratori del ramo d'azienda che verrebbe ceduto; evitare aste e conseguente rischio di aumento prezzi, considerando che si sta parlando di 20 milioni di famiglie. Sono questi alcuni punti fondamentali sui quali è necessario fare chiarezza se nella legge sulla concorrenza, per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, sarà previsto il passaggio dal regime di maggior tutela a quello del mercato libero", dichiarano in una nota i deputati PD, Cristina Bargero, della Commissione Attività Produttive e Antonio Misiani, della Commissione Bilancio di Montecitorio.