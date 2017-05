Crisi Alitalia: come governo tutelerà indotto? Interrogazione a Delrio

I deputati del PD presentano una interrogazione a Graziano Delrio sulla crisi Alitalia.

"Come intenda fare il governo per favorire la stabilità finanziaria e occupazionale delle società che offrono servizi di terra, di manutenzione e di catering legate ad Alitalia alla quale garantiscono attività indispensabili per il regolare corso del servizio di trasporto aereo, di passeggeri e di merci" chiedono i deputati del PD con una interrogazione al ministro dei Trasporti Graziano Delrio.



"Infatti, - ricordano - l'esito del referendum tra i dipendenti Alitalia, bocciando la proposta di adottare i cambiamenti richiesti dall'ulteriore peggioramento dei conti dell'azienda, ha accelerato una crisi che perdurava da tempo e reso necessario un intervento urgente e drastico capace di ridare una prospettiva industriale alla compagnia aerea e alle società dell'intero sistema aeroportuale del paese".