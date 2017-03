Congresso PD: stiamo con Pisapia e sosteniamo Orlando, dicono Manconi e Mucchetti

I senatori dem Luigi Manconi e Massimo Mucchetti riflettono sulla scissione del PD.

"Condividiamo parte delle motivazioni che hanno indotto un certo numero di colleghi a lasciare il gruppo del Partito Democratico del Senato e a costituire una nuova formazione. Non amiamo le scissioni e crediamo che la sinistra abbia bisogno di partiti larghi, plurali e aperti, perché questa è la domanda che viene da quegli strati sociali che intendiamo rappresentare e, in particolare, dai soggetti più vulnerabili. Se questo non è più possibile oggi, molte sono le cause e le responsabilità" scrivono in una nota congiunta i senatori dem Luigi Manconi e Massimo Mucchetti.



"Quella principale va attribuita, crediamo, al segretario del PD che, abdicando al suo ruolo, si è rivelato incapace di essere soggetto di unità e fattore di coesione. - chiariscono - D'altra parte, pensiamo che una scelta minoritaria, anche quando sembra inevitabile, non abbia in questa fase sufficiente utilità. Per questo rimaniamo, con la libertà e la responsabilità che sempre abbiamo avuto e che ancor più si devono avere oggi, all'interno del gruppo democratico per lavorare a una prospettiva unitaria nel nuovo scenario di diversificazione della sinistra".



"Lo facciamo all'interno della prospettiva indicata da Giuliano Pisapia e dal Campo Progressista che terrà la sua assemblea nazionale il prossimo 11 marzo a Roma. - si precisa - Se il centrosinistra intende ancora ambire alla guida del Paese, è necessario che chi resta e chi esce dal PD continui a parlarsi rifuggendo da tentazioni egemoniche per trovare insieme le necessarie convergenze. D'altra parte, in questa fase di dibattito congressuale e di competizione democratica per la segreteria del partito, considerati i profili di quanti si sono proposti per quel ruolo, noi dichiariamo di sostenere la candidatura di Andrea Orlando".