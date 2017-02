Congresso PD non diventi sfida personale: l'appello dei 130 di ReteDem

ReteDem lancia un appello in vista dell'assemblea PD a Roma.

"Non serve una sfida personale dove chi vince prende tutto ma un confronto che abbia l'ambizione di determinare il profilo culturale, sociale ed economico dell'intero Paese e di condizionarne l'agire all'interno della famiglia progressista in Europa", affermano in un appello i 130 primi firmatari di ReteDem, area della sinistra PD, alla vigilia dell'assemblea di Roma.



Prima di dividersi sulle mozioni occorre "condividere un profilo comune sui grandi principi che un campo progressista dovrebbe avere: la lotta alle diseguaglianze, la difesa della democrazia, le risposte da dare ai nuovi sovranismi. - proseguono - Chi vince un congresso non può governare portando avanti solo le proprie tesi: gli elettori che hanno votato per altre mozioni o li rappresenti, oppure se ne vanno e non ti votano più".