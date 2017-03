Congresso PD: "Orlando vuole ridurre tasse rispettando progressività"

Camilla Fabbri e Valeria Cardinali del PD sulle proposte di Andrea Orlando.

"Orlando non vuole aumentare la tassazione, vuole ridurla con un meccanismo di progressività, tenendo conto della questione sociale esistente nel Paese. Crescita e inclusione sociale dovrebbero essere gli obiettivi di un intervento organico sulla leva fiscale. Evidentemente alcuni di noi pensano che una formazione riformista e di sinistra, quale dovrebbe essere il PD, possa fare a meno della parola equità e dell'azione di contrasto alle disuguaglianze", dichiarano le senatrici dem Camilla Fabbri e Valeria Cardinali.



"Orlando ha semplicemente detto che se ci sono risorse vanno indirizzate alle realtà sociali maggiormente in difficoltà e, aggiungiamo, allo spostamento del carico fiscale dal lavoro e dalla produzione verso la rendita. - concludono - Pur riconoscendo quanto attuato fino ad oggi, dobbiamo compiere uno sforzo maggiore e formulare misure di lungo respiro che contrastino la povertà. Non a caso - concludono- sosteniamo il 'reddito di inclusione' che può essere finanziato, già per il suo primo passaggio pari a 1,8 miliardi di euro, aumentando le tasse sul gioco d'azzardo, come ha spiegato Orlando".