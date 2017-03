Compravendita tessere PD a Napoli: fare chiarezza, dicono dem dell'Antimafia

I senatori democratici membri della Commissione Antimafia sulla compravendita delle tessere PD a Napoli.

"Apprendiamo dai media in queste ore di vicende preoccupanti che riguardano la vita democratica del PD a Napoli. Dal tesseramento gonfiato, con file di persone che corrono ad iscriversi e il coinvolgimento di persone già assurte agli onori della cronaca in occasione delle primarie del 2011, a veri e propri acquisti di ingenti pacchetti di tessere (si parla di diverse migliaia) da parte, a quanto pare, di clan camorristici", denunciano in una nota i senatori democratici, membri della Commissione Antimafia, Rosaria Capacchione, Salvatore Tomaselli e Stefano Vaccari.



"Non ci sembra un modo corretto di iniziare il percorso congressuale del PD. - chiariscono - Se le notizie fossero confermate saremmo di fronte all'illegalità e alla criminalità organizzata che entrano nei nostri circoli. Per questo, come senatori democratici che fanno anche parti della commissione Antimafia, chiediamo agli organismi dirigenti del PD di fare con tempestività chiarezza su quanto sta avvenendo. Serve la massima severità, anche l'annullamento del tesseramento se necessario, per evitare di trasformare un importante passaggio democratico in un farsa tragica e pericolosa".