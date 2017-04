Cecenia, torture a gay: Alfano chieda a Russia di inviare osservatori, dice PD

Sergio Lo Giudice, Monica Cirinnà e Luigi Manconi intervengono sul caso delle persecuzioni contro i gay in Cecenia.

"Prendono sempre più corpo le notizie che ci giungono dalla Russia, dove è confermata la creazione nella Repubblica Cecena di veri e propri campi di concentramento dove ragazzi omosessuali, attirati attraverso i social network e rapiti dalle autorità, vengono sottoposti a indicibili torture. Alcuni di loro avrebbero perso la vita", dichiarano in una nota i senatori del Partito Democratico Sergio Lo Giudice, Monica Cirinnà e Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani.



"Abbiamo predisposto un'interrogazione al Ministero degli Esteri per chiedere una posizione forte del nostro paese davanti a questa vergogna. - anticipano - Vanno messe in campo tutte le iniziative necessarie per chiarire i fatti e intraprendere azioni adeguate, a partire dalla richiesta al governo russo di avviare un'inchiesta e dall'invio di osservatori internazionali in Cecenia".



"La Repubblica autonoma cecena fa parte della Federazione Russa e applica anch'essa le tristemente famose leggi contro la 'propaganda omosessuale tra i minori' approvate dalla Duma tre anni fa. Una escalation di questo tipo mette in serio pericolo la condizione dello stato di diritto nella Russia di Vladimir Putin" avvertono.