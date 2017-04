Cecenia: governo accerti se gay veramente perseguitati, dicono dal PD

Lia Quartapelle, Alessandro Zan e Elena Carnevali del PD sul caso Cecenia.

"I governi facciano sentire la propria voce per assicurare il rispetto dei diritti umani in Cecenia", chiedono Lia Quartapelle, capogruppo PD in Commissione Esteri, i deputati democratici Alessandro Zan e Elena Carnevali in un'interrogazione parlamentare depositata alla Camera.



"L'iniziativa - viene spiegato in una nota - nasce a seguito dei casi di tortura e privazione della libertà personale riportati nei giorni scorsi dalla stampa russa per fatti che sarebbero avvenuti in Cecenia".



"Chiediamo quindi al governo - affermano i tre parlamentari - di accertare la veridicità dei fatti e in tal caso di rappresentare alla Federazione russa e nelle sedi istituzionali internazionali la condanna del nostro Paese di tali, gravi e reiterate violazioni dei diritti umani fondamentali".