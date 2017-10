Caso Kartik Chondro: PD lo sosterrà fino a reingresso a lavoro

Giuseppina Maturani e Roberto Cociancich del PD fanno visita al bengalese pestato a Roma da un branco di ragazzi.

"Oggi ci siamo recati all'ospedale San Camillo per accertarci delle condizioni di Kartik Chondro dopo la terribile aggressione di domenica scorsa. Abbiamo incontrato i medici che lo assistono e il primario del reparto maxillofacciale che lo ha operato, il professor Alessandro Nisii i quali ci hanno conformato sulle sue condizioni anche se è ancora presto per capire i tempi della ripresa sia fisica che psicologica" informano in una nota la vicepresidente del gruppo PD al Senato Giuseppina Maturani e il senatore e Roberto Cociancich, riguardo al caso del giovane pestato da un branco di ragazzi.



"Di certo il giovane avrà bisogno di aiuto essendo solo e non potendo lavorare per lungo tempo. Oltre ad esprimere la nostra solidarietà, e quella dei colleghi del gruppo PD al Senato, ci siamo impegnati a sostenerlo in questo periodo di necessità. - assicurano i parlamentari - Questa vicenda pone ancora una volta in evidenza la questione educativa, il fenomeno devastante di una cultura della violenza su basi razziali sempre più diffusa nel nostro Paese. Ciò impone a tutti noi la responsabilità di contrastare il linguaggio dell'odio e gettare le basi per costruire una convivenza possibile tra persone di diversa provenienza etnica e religiosa".