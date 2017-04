Caserta: Minniti intervenga per garantire attività Provincia, dice Sgambato (PD)

Camilla Sgambato del PD presenta una interpellanza per garantire alla provincia di Caserta di proseguire nella sua attività istituzionale.

"Urge un intervento del governo per garantire alla provincia di Caserta di proseguire nella sua attività istituzionale. È a rischio il diritto allo studio per decine di migliaia di studenti casertani e la transitabilità su oltre mille chilometri di strade provinciali. La drammatica situazione finanziaria dell'Ente mette a rischio anche lo stipendio dei dipendenti, della società partecipata Terra di Lavoro e della ditta di pulizie che non espleta il servizio negli uffici da ormai due settimane", denuncia in una nota Camilla Sgambato, deputata PD della Commissione Cultura della Camera che ha presentato una interpellanza urgente al ministro degli Interni, Marco Minniti.