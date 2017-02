Candidati a congresso PD confermino sostegno a Gentolini, chiedono senatori dem

I senatori del PD chiedono al partito di porre fine a ogni ambiguità sul governo Gentiloni.

"È ora che il PD metta fine a ogni ambiguità circa il proprio atteggiamento nei confronti del governo Gentiloni, assumendo sino in fondo l'impegno a sostenerlo e considerandolo non come una parentesi accidentale, ma come un'opportunità/necessità per fare ciò che all'Italia serve, ora" chiedono in una nota i senatori dem Daniele Borioli, Rosaria Capacchione, Valeria Cardinali, Camilla Fabbri, Salvatore Tomaselli, Stefano Vaccari.



"Considerare il governo in carica come un impiccio del quale liberarsi prima possibile per correre ad elezioni è stato l'errore più grave che in molti abbiamo commesso all'indomani della sconfitta referendaria. - precisano - Rispetto a questo errore è necessario segnare con nettezza uno spartiacque di responsabilità, che deve diventare patrimonio comune di tutto il partito, mettendo il governo e la legislatura al riparo dalle tensioni congressuali e da possibili 'incidenti' e trappole parlamentari".



"Su questo punto, un patto esplicito tra i candidati alla leadership democratica sarebbe un passo importante non solo per gli iscritti e i militanti del PD, ma per la maggioranza degli italiani, che oggi chiede una stagione di stabilità operosa", concludono.