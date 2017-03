Bonus mamma domani da maggio: da Inps no ad ulteriori ritardi, dicono dal PD

Chiara Gribaudo e Lia Quartapelle del PD sul bonus mamma domani

"Saremo soddisfatte quando il primo bonus verrà erogato alla prima madre che sarà riuscita a presentare la domanda. Ci è stato confermato che i bonus saranno erogati a partire dal mese di maggio: a questo punto non dovranno esserci ulteriori ritardi da parte di Inps", dichiarano in una nota le deputate PD Chiara Gribaudo e Lia Quartapelle a seguito dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario Bressa a Montecitorio per l'interpellanza urgente sul bonus mamma domani.



"Se così fosse, - proseguono - torneremo a chiedere spiegazioni che comunque ancora mancano. I tempi tecnici sono legittimi ma, per un ente come Inps, quattro mesi per una piattaforma informatica sono decisamente troppi. Su questo e su tanti altri temi abbiamo il dovere di dare delle risposte ai cittadini. Alle mamme di domani serve un aiuto oggi, non certo dopodomani".



"Siamo molto dispiaciute che il ministro Costa non sia venuto a rispondere personalmente in Aula alla nostra interrogazione, - chiariscono infine le due parlamentari - anche perché in quel momento prendeva parte ad una conferenza stampa con altri ministri del suo partito per attaccare l'abolizione dei voucher, misura da loro prima sostenuta in Consiglio dei Ministri. Forse sarebbe stato più opportuno venire a dare risposte chiare alla Camera sulle politiche per la famiglia".