Bollette acqua, luce e gas: ok a risoluzione per consumi in tempo reale

Approvata una risoluzione per arrivare ad avere i dati relativi ai consumi di acqua, luce e gas in tempo reale.

"Nel pomeriggio di (ieri, ndr), alla Camera dei Deputati, in Commissione congiunta Finanze e Attività produttive, è stata approvata una risoluzione a mia prima firma con la quale il Governo viene indirizzato ad intervenire sui gestori delle utenze domestiche di acqua, luce e gas affinché, coordinandosi tra loro, rendano disponibili ai cittadini, in maniera semplice ed in tempo pressoché reale, i dati relativi ai loro consumi. Più trasparenza significa maggiore consapevolezza e quindi un utilizzo più attento delle risorse, con maggiori possibilità di risparmio e meno burocrazia", informa in una nota Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese del Partito Democratico.



"Con l'ottenimento di questo innovativo 'diritto alla trasparenza' - prosegue l'esponente dem - vedo finalmente realizzato quanto promosso e perseguito, sin dal 2015, con la presentazione di una mia specifica proposta di legge in materia di telelettura delle utenze domestiche. Con il passaggio all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali per la misurazione di tutte le utenze non ci saranno più alibi e potrà quindi essere realizzato un portale informatico attraverso il quale tutti i cittadini saranno in grado di controllare, da casa e con un semplice click, i consumi delle principali utenze domestiche. Tutto questo, inoltre, permetterà il superamento di disfunzioni e disservizi, evitando al contempo la necessità di ricorrere a stime per la fatturazione dei consumi ed alla successiva emissione di conguagli".



"Da sottolineare, infine, come le tecnologie di controllo delle informazioni trasmesse, garantiranno l'incorruttibilità e l'integrità dei dati inviati lungo tutta la catena di comunicazione, dal contatore di tipo 'smart' fino ai sistemi centrali di raccolta dati. - conclude quindi Angelo Senaldi, deputato PD della commissione Attività produttive - Questa risoluzione accresce il diritto al controllo e alla trasparenza per 30 milioni di utenti italiani che avranno la possibilità di una telelettura condivisa delle utenze elettriche, energetiche e idriche, rendendo tutti i processi più snelli e la comunicazione fra utente e fornitore più chiara e semplice".