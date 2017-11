Bollette a 28 giorni: stop anche per business e prepagati, dicono dal PD

Alessia Morani e Stefano Esposito sulle bollette a 28 giorni.

"Soddisfazione per l'emendamento del relatore Lai che, sullo stop alla fatturazione a 28 giorni, fa propria la soluzione del Partito Democratico" dichiarano in una nota Alessia Morani, vicepresidente del gruppo PD alla Camera, e Stefano Esposito, senatore del PD.



"Nell'emendamento del relatore - spiegano - vengono accolti i punti cardine da noi suggeriti: il divieto di fatturazione a 28 giorni per tutti i tipi di contratto, compresi quelli business e prepagati (con le uniche eccezioni delle offerte promozionali non rinnovabili, tipo Summer o Christmas); sono previsti rimborsi e indennizzi per gli utenti in caso di violazione delle nuove disposizioni; sono rafforzati i poteri sanzionatori dell'Autority in caso di violazione della legge; i fornitori sono obbligati a informazioni chiare e trasparenti sulle diverse offerte". "Si può quindi dire che grazie all'iniziativa del Partito democratico si mette fine a una pratica vergognosa che danneggiava i consumatori a esclusivo vantaggio delle compagnie", concludono.