Banche venete: 100 milioni da Intesa San Paolo premia nostro impegno, dice PD

I senatori PD Laura Puppato, Giorgio Santini e Rosanna Filippin sul fondo Intesa San Paolo per gli ex ex clienti delle banche venete.

"La notizia che Intesa San Paolo ha deciso di stanziare 100 milioni di euro da destinare agli ex clienti delle banche venete colpiti dalla crisi è molto positiva e premia il grande impegno di questi mesi dei parlamentari del PD, anche con l'approvazione di ordini del giorno per salvaguardare i troppi risparmiatori vittime di misselling e quindi frodati perché inconsapevoli del rischio sotteso all'acquisto di azioni o perché privati di ogni loro risparmio" sottolineano in una nota i senatori dem eletti in Veneto Laura Puppato, Giorgio Santini e Rosanna Filippin.



"Banca Intesa ha compiuto oggi un primo passo, davvero generoso. La fiducia di un intero territorio può rinascere anche attraverso gesti come questo" aggiungono. "Credo che questo gesto destinato a sostenere le famiglie più colpite contribuirà a rasserenare gli animi e confermerà che, come parlamentari, non stavamo scherzando, quando ci esprimevamo in senso positivo. - precisa infine Puppato - Il fondo non potrà esaudire tutte le richieste, ma va incontro alla volontà di risarcire soprattutto i piccoli risparmiatori truffati. Oggi è quindi una giornata molto positiva che può contribuire a ricostruire la fiducia dei cittadini non solo nella politica, ma anche in un sistema finanziario capace di giustizia e generosità".