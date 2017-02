Banche: prima via libera a Commissione d'inchiesta

Le senatrici del PD sul primo primo via libera dalla Commissione Finanze del Senato.

"Il disegno di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul sistema bancario ha ottenuto il primo via libera dalla Commissione Finanze del Senato ed è molto importante sia avvenuto in tempi rapidi mantenendo fede a un impegno. La commissione sarà lo strumento giusto per fare luce sulle vicende degli ultimi anni e ci auguriamo possa iniziare il suo lavoro al più presto, dopo il via libera definitivo dell'Aula del Senato e della Camera". Lo affermano le senatrici del PD Maria Teresa Bertuzzi, Donella Mattesini e Camilla Fabbri.