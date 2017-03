Acquedotto pugliese: Galletti chiarisca su salubrità acque, chiede PD

Il Dp presenta una interrogazione al ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in merito all'acquedotto pugliese.

"Il Gruppo del PD alla Camera, con una interrogazione alla quale risponderà mercoledì 22 marzo durante il question time il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, chiede al governo elementi di chiarezza definitivi sulla salubrità delle acque dell'invaso che serve le Regioni Puglia e Basilicata"



"Recentemente, infatti, sono state diffuse una serie di immagini riprese da un drone riguardanti l'invaso artificiale del Pertusillo, diga sul fiume Agri che ricade in un comprensorio dove insiste anche il giacimento petrolifero più importante dell'Europa continentale e che serve acqua potabile alle popolazioni della Basilicata e della Puglia", viene riferito.



"Quelle immagini evidenziavano la presenza di significative ed estese chiazze di colore marrone scuro, destando non poca preoccupazione circa la possibile presenza di idrocarburi; il tam tam dei social network ha anche richiamato l'attenzione dei media nonché suscitato polemiche politiche", viene evidenziato dai deputati dem.



Viene specificato infine nell'interrogazione: "L'acquedotto pugliese con una nota ufficiale ha dichiarato che 'Tutte le analisi effettuate fino ad oggi e che vengono condotte costantemente sia sull'acqua in ingresso, sia sull'acqua potabilizzata dall'impianto, non ha o mai manifestato anomalie né rilevato la presenza di Idrocarburi Totali o di Idrocarburi Policiclici Aromatici'. La Regione Basilicata ha inoltre convocato con urgenza un tavolo tecnico al fine di effettuare ogni tipo di approfondimento in merito alla questione".