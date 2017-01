Facebook e povertà: Zuckerberg tra gli 8 ricchi che affamano mezzo pianeta

Nel 2016 otto persone possedevano la stessa ricchezza, pari a 426 miliardi di dollari, dei 3,6 miliardi di persone più povere del mondo (la metà più povera del pianeta Terra). E' quanto emerge al rapporto Oxfam " Un'Economia per il 99%", diffuso alla vigilia del Forum economico mondiale di Davos.



Gli 8 supermiliardari sono Bill Gates, fondatore di Microsoft (patrimonio da 75 miliardi di dollari); Amancio Ortega, fondatore di Zara (67 miliardi); Warren Buffett, finanziere americano con quote in Coca Cola, IBM e P&G (60,8 miliardi); Carlos Slim, boss messicano delle telecomunicazioni (50 miliardi); Jeff Bezos, fondatore di Amazon (45,2 miliardi); Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (44,6 miliardi nonché il più giovane della lista); Larry Ellison, cofondatore ed ex Ad di Oracle (43,6 miliardi); Michael Bloomberg, ex sindaco di New York e proprietario della media company che porta il suo nome (40 miliardi di patrimonio).



Più passa il tempo, inoltre, più la ricchezza si concentra in sempre meno mani. Nel 2015, infatti, i super ricchi che possedevano metà del patrimonio mondiale erano 62 e nel 2010 ben (si fa per dire) 388. La forbice tra ricchi e poveri si sta quindi estremizzando oltre ogni ragionevole giustificazione. Oxfam stima infatti che entro 25 anni ci sarà il primo "trillionaire", ovvero una persona che possiederà più di 1.000 miliardi di dollari. Per comprendere cosa vuol dire possedere una tale ricchezza basta pensare che per consumare un trilione di dollari è necessario spendere 1 milione di dollari al giorno per 2.738 anni.



"È osceno che così tanta ricchezza sia nelle mani di una manciata di uomini, che gli squilibri nella distribuzione dei redditi siano tanto pronunciati in un mondo in cui una persona su 10 sopravvive con meno di 2 dollari al giorno" denuncia infatti Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia, sottolineando: "La disuguaglianza stritola centinaia di milioni di persone, condannandole alla povertà; rende le nostre società insicure e instabili, compromette la democrazia. La voce del 99% rimane inascoltata perché i governi mostrano di non essere in grado di combattere l'estrema disuguaglianza, continuando a fare gli interessi dell'1% più ricco: le grandi corporation e le élites più prospere".



Neanche l'Italia fa eccezione a tale logica. Nel 2016 la ricchezza dell'1% più ricco degli italiani (in possesso oggi del 25% di ricchezza nazionale netta) supera di oltre 30 volte quella del 30% più povero e di ben 415 volte quella detenuta dal più ristretto 20% in povertà.

Se si tiene invece conto del 20% della popolazione più ricca, questa detiene da sola poco più del 69% della ricchezza nazionale netta (9.973 miliardi) mentre il successivo 20% controlla il 17,6% della ricchezza, lasciando al 60% degli altri concittadini appena il 13,3%.



"Ormai siamo arrivati al punto in cui i miliardari pagano, in proporzione, meno tasse delle ¤persone che impiegano per le pulizie o nelle segreterie. Questo è pazzesco. La ¤ricchezza si sta incanalando verso l'alto" avverte inoltre Max Lawson, responsabile della Ong.

"In tutto il mondo le persone vengono lasciate indietro. Alla logica della massimizzazione dei profitti, si contrappone una realtà di salari stagnanti e inadeguati, mentre chi è al vertice viene gratificato con bonus miliardari. - aggiunge Barbieri - I servizi pubblici essenziali come sanità e istruzione subiscono tagli, ma a multinazionali e super ricchi è permesso di eludere impunemente il fisco".



Oxfam chiede quindi al popolo di Davos un intervento dei governi per una economia umana. In attesa che gli esponenti della politica e dell'economia internazionale che si riuniscono ogni anno in Svizzera comincino a pensare agli interessi dei cittadini e non delle multinazionali, per ridurre (ed anche velocemente) tale abnorme divario tra ricchi e poveri basterebbe la volontà del consumatore nel boicottare tutti quei prodotti che ingrassano 8 persone ed ne affamano 3,6 miliardi (e oltre).



Ma se diventa impensabile rinunciare persino all'uso di un social network, difficilmente quel 99% della popolazione succube delle scelte prese da una manciata di miliardari riuscirà a liberarsi dal gioco della schiavitù del conformismo e del consumismo.