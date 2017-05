Si suicida dj Stefano Mastrolitti. Osvaldo Supino: vorrei tornare indietro

Osvaldo Supino ricorda Stefano Mastrolitti, il dj di Radio 101 morto suicida. "Vorrei tanto saper tornare indietro nel tempo per poter fare qualcosa" dice il cantante.

"Non so che dire. Mi vengono solo in mente i tuoi sorrisi, il tuo entusiasmo, le cose che ci eravamo ripromessi di fare insieme, e quanto ti sei battuto per me. Mi vengono in mente le cose che abbiamo sempre avuto in comune, l'amore per la nostra terra, la voglia di realizzare i nostri sogni, l'attaccamento alla famiglia" scrive su Facebook Osvaldo Supino, commentando il suicidio del dj di Radio 101 Stefano Mastrolitti.



"Non dormo da ieri perchè vorrei tanto saper tornare indietro nel tempo per poter cambiare... fare qualcosa. Ma non si può e mi sento così stupido. - prosegue il cantante - Tutto ciò che posso fare è pensarti e pregare per te, e per noi tutti che restiamo qui a sentire la tua mancanza. Ciao Stefano".