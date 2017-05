Osvaldo Supino: con "Till the wheels fall off" mai demoralizzarsi, il video

Esce il video di "Till the wheels fall off", nuovo estratto dall'album "Resolution" di Osvaldo Supino. Il brano, scritto dal produttore di Jennifer Lopez, "la promessa da fare a se stessi di non lasciarsi mai demoralizzare" spiega Osvaldo Supino.

Nuovo estratto dall'album "Resolution" di Osvaldo Supino, dopo "Nothing is the same". Esce oggi il class="red">video di "Till the wheels fall off", brano scritto e prodotto da Tempo Stokes, celebre produttore di Jennifer Lopez. "Osvaldo ha l'entusiasmo del nuovo artista e la professionalità delle grandi star. - ammette Tempo Stokes - Sa ascoltare, esplorare e si lascia guidare con tanta umiltà anche se sa esattamente la direzione in cui vuole andare. E' stato un grandissimo piacere per me lavorare con lui."



Il video di "Till the wheels fall off" è stato girato a Miami da Dmitry Zhitov, che in passato ha già collaborato con Osvaldo Supino per "Infinity", brano con il quale ha vinto, primo italiano, i Laiffa Awards di Los Angeles.

"Till the wheels fall off" è "la promessa da fare a se stessi di non lasciarsi mai demoralizzare dalle paure e dalle difficoltà. - spiega Osvaldo Supino - E' probabilmente il brano più propositivo di tutto il disco, un vero e proprio mantra da ripetersi continuamente".



Till the wheels fall off infatti è una frase fatta inglese che vuol dire "fino a che la ruota non si buca", termine per indicare in sostanza il concetto "per sempre", almeno fino a quando non sopraggiunge un altro evento che mette in discussione la cosa.



L'album "Resolution", terzo album di Osvaldo Supino (in risposta all'attacco ad Orlando) uscito da appena un mese, ha già avuto buoni riscontri in termine di vendite e critiche, tra cui il plauso dello storico quotidiano americano Miami Herald e della testata MyFizzyPop in Uk.