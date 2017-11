Elezioni Ostia 2017: ballottaggio M5S-FdI ma 2 su 3 non votano. Boom Casapound

Ad Ostia, dove si è votato per l'elezione del presidente del X municipio, vince l'astensionismo. Vanno al ballottaggio le candidate del M5S e di Fratelli d'Italia ma intanto Casapound raggiunge quota 7,65%.

Sempre maggiore disaffezione alla politica da parte dei cittadini. Affluenza in calo alle regionali in Sicilia e boom astensionismo ad Ostia, dove domenica si votava per l'elezione del presidente del X municipio di Roma. Due elettori romani su tre, infatti, non si sono recati alle urne, con l'affluenza (36,15%) che crolla di 20 punti percentuali rispetto alle comunali.

A scrutinio ormai quasi concluso, confermato come da pronostico il ballottaggio tra Giluliana di Pillo, candidata del MoVimento 5 Stelle, e Monica Picca di Fratelli d'Italia, che ottengono rispettivamente il 30,33% ed il 26,68% delle preferenze. Athos De Luca, candidato del PD, conquista invece appena il 13,62%.

Grande successo per Casapound: il movimento di estrema destra raggiunge il 7,65% (era all'1,85% alle scorse comunali) e il suo candidato Luca Marsella supera addirittura il 9%, ed assicura: "Questo non è un punto di arrivo ma è una nuova partenza e il prossimo stop, ne siamo certi, sarà Montecitorio".