Fuocoammare torna a sperare nell'Oscar: candidato come miglior documentario

Fuocoammare, il film di Gianfranco Rosi, torna in lizza per un Oscar. Dopo essere stato escluso nella categoria miglior film straniero, Fuocoammare ha ottenuto la nomination come miglior film documentario.



La pellicola (si fa per dire) sugli sbarchi dei migranti a Lampedusa parteciperà quindi alla 89esima cerimonia degli Oscar, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il 26 febbraio 2017 con la conduzione di Jimmy Kimmel.



Gli altri documentari in lista per la statuetta sono "O.J.: Made in America", "I Am Not Your Negro", "13th" e "Life, Animated".