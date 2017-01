Fuocoammare Oscar 2017: è dal 1962 che documentario italiano non è tra finalisti

"Siamo molto felici che un film così importante e complesso abbia raggiunto questo splendido risultato. Un'opera che non solo risponde appieno alla mission di Servizio Pubblico ma va oltre nell'alimentare un racconto che Rai si impegna a far diventare sempre più internazionale" dichiara in una nota Antonio Campo Dall'Orto, direttore generale della Rai, commentando l'inclusione di Fuocoammare nella cinquina dei film finalisti all'Oscar nella categoria per il miglior documentario.



"L'Italia è il Mediterraneo e Lampedusa ne è non solo il centro geografico, ma soprattutto l'anima. - prosegue il Dg - Un luogo di accoglienza e di apertura, esempio più alto della cultura italiana, al tempo stesso inno all'accoglienza e alla bellezza. Fuocoammare incarna questo ideale in tutta la sua forza, facendosi messaggio globale di solidarietà".



"Un'altra prova - conclude Campo Dall'Orto - che l'audiovisivo italiano è un luogo di eccellenza capace di avere un impatto nella costruzione della pubblica opinione globale su temi tanto difficili quanto importanti come la questione dei migranti".



"E' un risultato straordinario, è già una vittoria essere arrivati fin qui. Riuscire ad entrare nella cinquina dei documentari finalisti è la realizzazione di un sogno iniziato un anno fa a Berlino e proseguito in ogni angolo del mondo. Passando per il nostro Paese, con la prima visione che Rai3 ha mandato in onda il 3 ottobre riscuotendo un grande successo di pubblico. - dichiara invece Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema - Eravamo convinti che il cinema di Gianfranco Rosi ce l'avrebbe fatta a colpire nel segno e arrivare anche al cuore dei giurati americani. Una platea difficilissima, chiamata a giudicare i documentari prodotti da colossi americani come Amazon e CBS. Una scommessa quasi impossibile: è dal 1962 che un documentario italiano non riesce ad entrare nella selezione dei film finalisti. Eppure la piccola isola di Lampedusa ce l'ha fatta anche questa volta, e dopo aver partecipato a ben 50 festival e aver vinto una decina di premi (tra cui l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e il premio come Miglior Documentario agli EFA) ora arriva a Los Angeles con il suo carico di bellezza e di dolore. E aggiungo che per un soffio non è riuscito ad entrare nella short list della categoria per il Miglior Film straniero".



"Per questa splendida avventura, per le emozioni e le esperienze che abbiamo condiviso in questo anno eccezionale - continua l'ad di Rai Cinema - vorrei ringraziare i nostri partner produttivi, Donatella Palermo, Istituto Luce Cinecittà, e ancora Filmitalia e il Ministero dei Beni e delle attività culturali. Tutta l'isola di Lampedusa con i suoi straordinari abitanti, il dottor Bartolo per il lavoro quotidiano che continua a svolgere e il piccolo Samuele. E soprattutto Gianfranco Rosi, per l'impegno e la tenacia che ha messo in questa lunga avventura, per il suo cinema che farà ancora molta strada e di cui tutto il Paese deve andare fiero".