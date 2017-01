Omaggio all'Orchestra Rai nel documentario su Rai5

"Un ritratto dedicato a una delle eccellenze musicali del nostro paese. È il documentario di Francesca Nesler e Roberto Giannarelli che Rai Cultura propone giovedì 5 gennaio alle 21.15 su Rai5 - si riferisce in un comunicato dalla tv di Stato -, in omaggio all'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai."



Dalla Rai si precisa quindi: "Il racconto prende le mosse dalla tournée che l'Orchestra ha tenuto al Sud Italia, straordinaria occasione per gli orchestrali di confrontarsi con il Paese che porta nel nome. C'è una nuova aria in orchestra, al rientro a Torino incontreranno il nuovo Direttore Musicale e si comincerà a costruire insieme una nuova stagione. Quali le aspettative? Quali i sogni? Quali i progetti? C'è poi grande movimento al di là dei concerti che l'OSN propone alla città di Torino."



"La nuova direzione crede molto nelle attività volte a creare nuovo pubblico - viene osservato inoltre -, si moltiplicano i progetti in ambito Education, riempiendo i corridoi dell'Auditorium di Via Rossini di un fermento creativo che di lì si spande a macchia d'olio sulla città."



"Tutto questo senza mai perdere di vista l'altra anima dell'Orchestra, quello che la rende ancor più speciale, cioè l'essere Orchestra della Televisione di Stato con la partecipazione ai programmi e la registrazione di colonne sonore" si prosegue.



"Alle 22.05, Rai5 trasmette il concerto tenuto dall'Orchestra all'Auditorium di Torino per l'apertura dell'edizione 2016 del Salone del Libro. In programma la Sinfonia n. 7 (ex n. 8) in si minore D 759 Incompiuta di Franz Schubert, e 'Lady Macbeth del Distretto di Mtsensk' di Dmitrij Šostakovic. Direttore James Conlon, regia di Ariella Beddini" si fa sapere in conclusione.