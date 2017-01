La Nyx di Esa-Pekka Salonen nel primo concerto 2017 dell'Orchestra Rai

"Si apre con un brano in prima esecuzione italiana - Nyx di Esa-Pekka Salonen - e si chiude con il primo atto di un capolavoro wagneriano - Die Walkúre - il primo concerto del nuovo anno dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai - spiega in una nota la tv di Stato -, in diretta venerdì 13 gennaio gennaio alle 20.00 su Radio3 dall'Auditorium Rai 'Arturo Toscanini' di Torino."



Dalla Rai riferiscono: "Sul podio il Direttore principale, James Conlon."



Nyx prende il nome di una dea della mitologia greca: «È una figura estremamente nebulosa - dice il compositore Esa-Pekka Salonen - non abbiamo una precisa nozione del suo carattere o della sua personalità. È questa la qualità che mi ha più affascinato e mi ha spinto a scegliere il suo nome come titolo per questo pezzo orchestrale. Non ho cercato di descrivere questa figura mitologica in modo musicale. Tuttavia il costante tremolio, il rapido modificarsi delle strutture e il carattere elusivo di certi gesti musicali potrebbero essere correlati al soggetto».



Si sottolinea infine: "L'opera è stata eseguita per la prima volta il 19 febbraio 2011 al Théâtre du Châtelet a Parigi. A seguire il primo atto della prima giornata della Tetralogia di Richard Wagner: Die Walkúre (La Valchiria). La vicenda è quella di Sieglinde e Siegmund, i due fratelli che si ritrovano e si riconoscono, prendendo coscienza di sé stessi e del misterioso amore che li lega, sfidando lo sposo di Sieglinde, Hunding. A interpretarli sono chiamati il soprano Anja Kampe (Sieglinde), il tenore Christian Elsner (Siegmund) e il basso Kwangchul Youn (Hunding)."