Sabato in famiglia con l'Orchestra Rai: John Axelrod e Giacomo Tesini raccontano Bernstein

Ritorna il ciclo di concerti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai a Torino, da sabato 4 novembre.

"Un ciclo di concerti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai dedicato a famiglie - informa in un comunicato la tv di Stato -, giovani e giovanissimi: è 'Sabato in famiglia', al via sabato 4 novembre alle 16.00 all'Auditorium Rai 'Arturo Toscanini' di Torino. Protagonista il direttore d'orchestra texano John Axelrod, Direttore artistico e musicale della Real Orchestra Sinfonica di Siviglia e Direttore ospite principale dell'Orchestra Verdi di Milano, apprezzato in tutto il mondo per il suo carisma e per la sua straordinaria versatilità."



Viene segnalato dunque: "Con l'Orchestra Rai Axelrod propone pagine di Leonard Bernstein, di cui è stato allievo e di cui ricorre nel 2018 il centenario dalla nascita. Si comincia con Divertimento per orchestra, composto nel 1980 per i cento anni dalla fondazione della Boston Symphony Orchestra, prestigiosa istituzione musicale con cui Bernstein aveva collaborato come assistente del direttore Serge Koussevitzky a ventidue anni e che tornò a dirigere in più occasioni successivamente."



"Il programma è completato dalle musiche di Bernstein per il balletto firmato da Jerome Robbins Fancy Free, che debuttò alla Metropolitan Opera di New York nel 1944 e che fu utilizzato da Alfred Hitchcock nella celebre sequenza inziale del film La finestra sul cortile" prosegue la Rai.



"A 'raccontare' il concerto è chiamato Giacomo Tesini, violinista che viene dall'esperienza di Spira Mirabilis, l'orchestra di giovani musicisti abituati ad approfondire lo studio delle partiture e a divulgarne i contenuti a un vasto pubblico. Un viaggio nella musica Bernstein fatto di immagini e voci: oltre a proporre esempi musicali, Tesini si confronterà con Axelrod e con i professori dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, alla scoperta dei segreti e delle curiosità nascosti nelle partiture" si continua.



«Oltre alla consueta stagione sinfonica - dice la Sovrintendente Paola Carruba - l'offerta dell'Orchestra Rai si arricchisce anche quest'anno di numerose iniziative educational. Cerchiamo un modello di divulgazione diverso, sperimentando nuove vie per raccontare la musica, dando spazio alle idee e al dinamismo di giovani musicisti, come Giacomo Tesini, oltre che ad artisti di grande fama. Tutti gli appuntamenti prevedono l'interazione dei musicisti con il pubblico in sala, per dare la possibilità a chi ascolta la musica di interrogarla attraversi i suoi interpreti».



Si descrive in conclusione: "I biglietti sono proposti al prezzo di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini con meno di quindici anni. Informazioni: 011.8104653 -biglietteria.osn@rai.it - www.osn.rai.it."