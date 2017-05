Mischa Maisky con l'Orchestra Rai al Parco della Musica di Roma

Mischa Maisky protagonista del concerto in programma domenica 14 maggio nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

"«Suono un violoncello italiano, con archetti francesi, corde tedesche e austriache. Mia figlia è nata a Parigi, mio figlio grande a Bruxelles e quello piccolo in Italia. Guido un'auto giapponese, indosso un orologio svizzero, una collana indiana e mi sento a casa ovunque ci siano persone che amino la musica». racconta Mischa Maisky, protagonista del concerto in programma domenica 14 maggio alle ore 18.00 nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma - informa la tv di Stato -, che segna il debutto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nella Stagione Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia".



"Il grande violoncellista israeliano, nato in Lettonia, interpreta il Concerto in si minore op.104 per violoncello e orchestra di Antonín Dvořák, scritto durante gli anni 'americani' del compositore e pieno di nostalgia per il 'vecchio mondo', e in particolare per l'Est Europa" si continua.



Viene spiegato in conclusione: "Sul podio è impegnato l'americano James Conlon, Direttore principale dell'Orchestra Rai, che nella seconda parte del concerto propone un altro capolavoro di Dvořák: la Sinfonia n. 8 in sol maggiore op. 88 eseguita per la prima volta a Praga nel 1890, con la direzione dello stesso compositore."