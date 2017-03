David Garrett torna con l'Orchestra Rai diretto da Ryan McAdams

Appuntamento con Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nel concerto in diretta su Radio3 giovedì 2 marzo.

"Ha iniziato a suonare il violino a quattro anni; a dieci ha debuttato con la filarmonica di Amburgo; a tredici è stato l'artista più giovane di sempre a firmare un contratto in esclusiva con la Deutsche Grammophon. È David Garrett, uno dei violinisti di maggior successo internazionale, capace di raggiungere le giovani generazioni con la mescolanza di elementi provenienti dalla musica colta, pop, rock e rhythm-and-blues" viene scritto in una nota dalla Rai.



La tv pubblica di Stato continua inoltre: "Dopo il successo del Concerto di Carnevale, Garrett torna con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nel concerto in diretta su Radio3 giovedì 2 marzo alle 20.30 dall'Auditorium Rai 'Arturo Toscanini' di Torino. Sul podio, il direttore d'orchestra americano Ryan McAdams, già apprezzato con l'Orchestra Rai nel 2011 per l'esecuzione in forma di concerto dell'opera Mozart y Salieri di Nikolaj Rimskij-Korsakov e nel 2015 per Le pecheurs des perles di Georges Bizet. In programma l'Ouverture KV 527 dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, il Concerto in re maggiore op. 35 per violino e orchestra di Pëtr Il'ič Čajkovskij - con David Garrett solista - e la Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinskij."



Si rende noto in ultimo: "In chiusura una delle più celebri pagine della storia della musica: il Bolero di Maurice Ravel, pensato per la danzatrice Ida Rubinstein e costruito come una 'tessitura orchestrale senza musica', capace di trasformare la compagine sinfonica in un palcoscenico vivente, nel quale ogni strumento dello sterminato organico assume rilievo solistico."