Baiba Skride debutta con l'Orchestra Rai, in diretta da Torino su Radio3

Baiba Skride debutta con l'Orchestra Rai, in diretta giovedì 16 marzo su Radio3.

"'Mi piace immaginarlo come un meraviglioso dipinto, di cui si può godere l'insieme etereo, oppure nel quale, avvicinandosi, ci si può perdere osservando la miriade di dettagli'. Così la violinista Baiba Skride descrive il Concerto n.1 op. 35 per violino e orchestra di Karol Szymanowski, con il quale debutta con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nel concerto in diretta giovedì 16 marzo alle 20.30 su Radio3 dall'Auditorium Rai 'Arturo Toscanini' di Torino" riferisce in una nota la tv di Stato.



"Superstar lettone del violino, la Skride ha collaborato con orchestre come i Berliner Philharmoniker, il Concertgebouw di Amsterdam, la London Philharmonic e molte altre. Sul podio è impegnato il direttore d'orchestra finlandese Dima Slobodeniouk" si continua.



Si comunica dunque: "Di origine russa, si è formato con Ilya Musin ed Esa-Pekka Salonen, ed è regolarmente ospite delle principali orchestre del Nord Europa, come la Helsinki Philharmonic, la Finish Radio Symphony e la Norwegian Radio Symphony."



"Per il suo ritorno con l'Orchestra Rai propone la Danza nella locanda del villaggio (Mephisto-Walzer) - si sottolinea inoltre -, ossia il secondo dei 'Due Episodi dal Faust di Lenau' di Franz Liszt, composto tra il 1858 e il 1859."



Viene precisato quindi: "A seguire Stormen (La tempesta), la scelta di brani dalle due suite tratte dalle musiche di scena op. 109 che il compositore finlandese Jean Sibelius scrisse nel 1925 per il dramma di Shakespeare. In chiusura una delle più straordinarie pagine musicali scritte nel XX secolo: il poema coreografico La Valse di Maurice Ravel."



Si illustra in conclusione: "Composto tra il 1919 e il 1920, sembra racchiudere la realtà di quel preciso momento storico in un valzer sconvolto, che rotea come un turbine fantastico e fatale sulle rovine dell'Europa uscita dalla Grande Guerra."