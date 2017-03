OMS: ambiente inquinato uccide 2 milioni bambini. E rifiuti elettronici riducono QI

L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che 1 milione e 700mila bambini muoiono ogni anno nel mondo per cause legate all'ambiente. Aumentano i rischi legati ai rifiuti elettronici, che riducono il quoziente intellettivo dei bimbi.

"Un ambiente inquinato è letale specialmente per i bambini. Gli organi e il sistema immunitario ancora in sviluppo e le vie aeree e i corpi più piccoli li rendono particolarmente vulnerabili all'acqua e all'aria inquinate", afferma Margaret Chan, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.



In due rapporti appena pubblicati, l'OMS denuncia infatti che 1 milione e 700mila bambini muoiono ogni anno nel mondo per cause legate all'ambiente, dall'inquinamento dell'aria e delle acque all'igiene inadeguata.



Al primo posto, tra le cause di morte dei più piccoli, ci sono le infezioni respiratorie causate dall'inquinamento atmosferico in ambienti interni ed esterni e dal fumo passivo. Ciò causa un aumento del rischio di polmonite durante l'infanzia, ed un aumento del rischio per tutta la vita di contrarre malattie respiratorie croniche, come l'asma.



L'OMS calcola che per questi motivi muoiono ogni anno circa 570mila bambini fino all'età pre-scolare. Secondo l'OMS, oggi tra l'11% e il 14% dei bambini sotto i 5 anni nel mondo ha sintomi simili all'asma, che nel 44% dei casi sono causati da fattori ambientali.



Tra le cause di morte principali sotto i cinque anni oltre alla polmonite anche la diarrea e malaria, ma i decessi sarebbero in buona parte prevedibili adottando misure come l'accesso all'acqua pulita o l'impiego di combustibili non tossici per cucinare.



Capitolo a parte i rifiuti elettronici "che espongono i bimbi a tossine che causano riduzione del quoziente intellettivo e danni ai polmoni".