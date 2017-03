OGM: in UE no maggioranza qualificata. Commissione respinga rinnovi

Per la seconda volta, in UE non era stata raggiunta una maggioranza qualificata sulla coltivazione degli OGM. Greenpeace chiede quindi alla Commissionee europea che dovrà decidere di adeguarsi al voto degli Stati membri.

"Anche oggi gli Stati membri dell'UE non hanno fornito il supporto necessario alle proposte della Commissione europea per l'autorizzazione della coltivazione di due mais OGM - il BT11 della Syngenta e il 1507 della DuPont Pioneer - e il rinnovo dell'autorizzazione dell'unico OGM al momento ammesso per la coltivazione nell'Unione europea, il mais MON810 della Monsanto. Anche se non è stata raggiunta la maggioranza qualificata, il voto odierno dimostra chiaramente che l'opposizione agli OGM supera ampiamente i voti a favore" scrive in una nota Greenpeace.



L'Ong sottolinea inoltre: "Quella di oggi è stata la seconda votazione da parte dei governi nazionali sulle proposte della Commissione europea per l'approvazione dei tre mais OGM. Anche nel caso della prima votazione, avvenuta lo scorso gennaio, non era stata raggiunta una maggioranza qualificata, ma durante la votazione odierna l'Italia si è schierata apertamente fra gli oppositori, aumentando ulteriormente la percentuale dei voti contrari. Ora spetterà alla Commissione prendere la decisione finale."



«Il chiaro no espresso oggi dall'Italia alla coltivazione di OGM in Europa è un voto di responsabilità e di coerenza molto apprezzato, in linea con la maggioranza di cittadini e agricoltori italiani che chiede da tempo un'agricoltura libera da OGM e sempre più rivolta alla sostenibilità», afferma Federica Ferrario, responsabile campagna Agricoltura Sostenibile di Greenpeace Italia. «Dopo la sua elezione il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha promesso un processo decisionale più democratico. Questo voto non lascia dubbi sul fatto che un'eventuale autorizzazione di questi mais OGM romperebbe quella promessa», conclude Ferrario.



Si precisa infine: "La maggior parte dei governi, dei parlamentari europei e dei cittadini europei si oppongono agli OGM, e due terzi degli Stati membri hanno già vietato la loro coltivazione su tutto il territorio nazionale. Se approvate, le autorizzazioni dei tre mais OGM sarebbero valide solo in 9 dei 28 Paesi dell'Unione europea e in Inghilterra, nelle Fiandre e nella regione di Bruxelles. Gli altri paesi dell'UE hanno fatto uso del nuovo meccanismo di opt-out della UE per vietare la coltivazione di OGM nei loro territori nazionali. Le tre varietà di mais OGM oggetto del voto odierno sono state modificate per essere in grado di produrre tossine derivate da un batterio del suolo, il Bacillus thuringiensis (Bt). Le tossine Bt hanno lo scopo di uccidere le larve di determinati parassiti, come la piralide del mais, ma gli impatti sono ben più vasti e in parte imprevedibili. Due di queste colture, il 1507 e il Bt11, sono state modificate geneticamente anche per resistere al glufosinate ammonio, un potente erbicida."