Dopo sentenza Consiglio d'Europa approvare ddl su toghe in politica, dice Nitto Palma

"Prendo atto con favore che l'organo anticorruzione del Consiglio d'Europa ha raccomandato all'Italia di introdurre limiti più stringenti per la partecipazione dei magistrati alla politica. Con disappunto, invece, registro che tale raccomandazione non sarebbe stata fatta se la Camera avesse varato il disegno di legge sul punto trasmessole nel marzo del 2014 dal Senato con approvazione quasi unanime" sottolinea in una nota il senatore di Forza Italia, Nitto Palma.



"Disegno di legge - ricorda - che, per ragioni ignote e che comunque varrebbe la pena di approfondire, giace in Commissione da circa tre anni e in ordine al quale non vi è stata alcuna iniziativa di sollecito da parte del governo e del ministro della Giustizia".



"Peraltro, - conclude l'esponente azzurro - la questione non è solo teorica atteso che il senatore Minzolini, assolto con formula piena in primo grado, è stato condannato in appello, senza la doverosa riapertura dell'istruttoria, da un collegio di cui faceva parte un magistrato che per lunghi anni aveva militato in Parlamento nelle fila del centrosinistra ed era stato componente di governi con analoga maggioranza. Mi auguro che questa raccomandazione possa finalmente smuovere le acque".