Per Nina Zilli la Modern Art è l'amore, ma non a due: esce album 1 settembre

Nina Zilla torna con un nuovo album dal titolo 'Modern Art' il 1 settembre. L'album è stato anticipato dal singolo 'Mi hai fatto fare tardi'.

"Venerdì 1 settembre esce 'Modern Art', il nuovo album di studio di Nina Zilli, un nuovo progetto discografico moderno, proprio come traspare dal titolo, che la cantautrice piacentina ama definire urbano/tropicale (è scritto tra Milano e la Giamaica). Le influenze si sentono eccome: c'è tanta energia e positività, c'è il reggae, il rap e ci sono le sonorità urban che ben si amalgamano con la sua voce potente" viene diffuso in una nota dalla Universal.



"Un nuovo album pieno d'amore, ma non quello a due privato e individuale: in 'Modern Art' l'amore è condivisione universale, contro ogni sentimento di paura. 'Modern Art' contiene 11 canzoni inedite interamente scritte da Nina in collaborazione, con altri giovani autori ed è stato prodotto da Michele Canova. L'uscita del disco è stata anticipata dal singolo 'Mi hai fatto fare tardi', già ai vertici delle classifiche di Airplay, con un video che sta viaggiando verso il milione di view su Youtube. Il brano è nato dalla collaborazione di Nina con Calcutta, Dario Faini e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Nel booklet tutti i testi delle canzoni sono tratti da un taccuino manoscritto e illustrato da Nina, una vera 'chicca' che l'artista ha voluto dedicare al suo pubblico in occasione del nuovo progetto discografico" prosegue l'etichetta discografica.