Oxfam: è Nigeria il Paese che si impegna di meno per ridurre disuguaglianze

La Fides informa sulla situazione in Nigeria, dove vivono oltre 112 milioni di peersone in condizioni di povertà.

"In Nigeria la disparità di reddito rappresenta uno dei problemi più seri e, spesso, meno discussi. - espone in una nota la Fides - Secondo uno studio recente della Oxfam e del gruppo Development Finance International, il Paese è l'ultimo nella lista dei 152 catalogati secondo il loro 'impegno per ridurre la disuguaglianza'."

L'agenzia di stampa cattolica prosegue dunque: "La spesa sociale della Nigeria, per la sanità, l'istruzione e la tutela sociale, è, secondo lo studio, 'vergognosamente bassa' e 'riflette una tutela sociale molto scarsa per i cittadini'. Secondo le notizie pervenute a Fides, il numero di persone che vivono in condizioni di povertà in Nigeria è aumentato da 69 milioni nel 2004 a 112 milioni nel 2010, nonostante nel Paese si sia registrata una crescita del 7%."



"Nello stesso periodo, il numero dei milionari in Nigeria è aumentato del 44%. Inoltre circa 86 milioni di persone vivono in condizioni di povertà estrema. Si dice che l'uomo più ricco del Paese, guadagni ogni giorno 8 mila volte in più rispetto a quello che un connazionale povero guadagnerebbe in un anno intero per le sue necessità basilari" continua l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.

Si riporta: "Secondo le Nazioni Unite, oltre 4 milioni e 700 mila persone soffrono di insicurezza alimentare nella regione, mentre il 49% dei giovani sono sottoccupati in lavori precari e per mezza giornata o sono completamente disoccupati."



"Lo scorso anno, la Nigeria si trovava al 118° posto nella classifica dei 144 Paesi che rientrano nel Rapporto Mondiale sul Divario di Genere. Le sfide economiche ed educative che affliggono i nigeriani poveri sono molto più gravi per le donne. Tra gli strati più poveri della società, il 75% delle donne non vanno a scuola e nelle aree urbane il 51% non ricevono alcuna educazione, il doppio rispetto agli uomini" viene scritto in ultimo.