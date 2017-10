Nigeria: liberato don Maurizio Pallù. Alfano: sta bene, presto in Italia

Don Maurizio Pallù, il missionario italiano rapito venerdì scorso nel sud della Nigeria, è stato liberato. La conferma dal ministro degli Esteri Angelino Alfano.

Liberato don Maurizio Pallù, il sacerdote italiano del Cammino neocatecumenale rapito da un gruppo armato venerdì scorso nel sud della Nigeria, mentre si stava recando a Benin City (dove sarebbe avvenuto il 13 ottobre 2017 il presunto miracolo del Sole).



La conferma della liberazione è arrivata direttamente dal ministro degli Esteri Angelino Alfano che, ai microfoni di Radio Capital, ha assicurato che don Maurizio Pallù "sta bene".

Don Maurizio Pallù aveva telefonato alla madre 92enne la sera di domenica 15 ottobre per annunciarle l'imminente liberazione, avvenuta oggi proprio nel giorno in cui il missionario compie il suo 63esimo compleanno. Ora la madre lo aspetta in Toscana, dove don Maurizio Pallù rientrerà a breve.