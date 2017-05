Nigeria: liberate 82 rapite da Boko Haram. Pagato riscatto, ma perché dopo 3 anni?

Il cardinale di Abuja commenta la liberazione delle 82 ragazze rapite 3 anni fa in Nigeria da Boko Haram.

«Ringraziamo Dio perché queste ragazze hanno potuto riabbracciare le loro famiglie, ma mi chiedo come mai si sono dovuti aspettare tre anni perché questo avvenisse» dice all'Agenzia Fides il card. John Olorunfemi Onaiyekan, Arcivescovo di Abuja, commentando la liberazione di 82 ragazze rapite da Boko Haram nella loro scuola di Chibok (Nigeria) il 14 aprile 2014.



«In tutti questi anni sono stato tra quelli che hanno chiesto con insistenza al governo di fare di tutto per liberare le ragazze. - ricorda - Il governo ci ha risposto che non poteva trattare la loro liberazione con dei terroristi, scambiandole con alcuni detenuti di Boko Haram. Ma è quello che alla fine è avvenuto. Per la loro liberazione sono stati rilasciati alcuni capi di Boko Haram ed è stata pagata una cifra importante. Non si poteva farlo prima, risparmiando tre anni di sofferenze a queste ragazze e alle loro famiglie?»



«Tre anni di angoscia che potevano essere evitati - sottolinea il cardinale -. Non si sa che cosa hanno subito le ragazze, ma bastava vedere i loro volti ripresi dalla televisione per comprendere che hanno passato un periodo lungo e terribile. Tra loro c'è una ragazza con una gamba amputata. Chi può poi misurare i danni psicologici che hanno subito?».



«Mi chiedo se queste ragazze fossero state figlie di qualche potente si sarebbe perso tutto questo tempo ?» si chiede quindi il Cardinale Onaiyekan.



«Non dimentichiamo inoltre che rimangono ancora più di 100 ragazze della cui sorte non sappiamo niente. Alcune di loro probabilmente sono morte durante i combattimenti, per malattia o durante il parto, perché diverse di loro sono state messe incinta dai loro rapitori. Almeno si comunichi alle famiglie la sorte di queste povere ragazze. Invito tutti alla preghiera per la loro liberazione» conclude il cardinale.