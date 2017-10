Miracolo del Sole in Nigeria durato 1 ora: prima testimonianza "ufficiale"

Mainfatti.it pubblica l'unica testimonianza "ufficiale" del miracolo del Sole che sembra essere avvenuto in Nigeria il 13 ottobre 2017, a 100 anni esatti dall'apparizione della Madonna di Fatima.

A 100 anni esatti dall'apparizione della Madonna di Fatima, un nuovo miracolo del Sole sembra essere avvenuto in Nigeria. Il condizionale è ancora d'obbligo perché, nonostante i numerosi tentativi, il Vaticano ha, in maniera forse poco "misericordiosa", non solo ignorato ogni nostra richiesta di metterci in contatto con la Nigeria ma non è riuscito neppure a confermare o smentire se la pagina Facebook Catholic Bishops Conference of Nigeria che ha diffuso la notizia del miracolo del Sole sia quella ufficiale.



Interpellati, i gestori dell'account assicurano che la pagina è proprio della Conferenza episcopale della Nigeria. In un messaggio privato, gli stessi hanno inoltre spiegato: "Il 13 ottobre, i fedeli cattolici della Nigeria si sono riuniti per concludere gli anni di Nostra Signora di Fatima a Benin City, in Nigeria... Durante questa cerimonia, le persone che per prime hanno visto danzare il Sole sono state colte dallo stupore e poi tutti nell'arena hanno cominciato a guardare verso il cielo e tutti noi siamo stati testimoni delle diverse danze molto veloci. Il Sole ha ballato per circa un'ora prima di fermarsi".



Finora, questa che riporta Mainfatti.it è l'unica testimonianza "ufficiale" di ciò che dovrebbe essere avvenuto in Nigeria il 13 ottobre 2017, nel corso del Congresso nazionale mariano che si è svolto a Benin City (dal 12 al 14 ottobre).

Ciò che stupisce è che, se il "miracolo del Sole" si è davvero ripetuto a 100 anni da Fatima, nessuno dalla Santa Sede ha avuto il buon cuore di informare dell'evento i fedeli. O, al contrario, di smentire l'eventuale fake news per non farli cadere in errore.

Se nemmeno un miracolo della Madonna riesce oggi a "fare notizia" nella Chiesa, si capisce forse meglio perché Gesù domandò (Lc 18,1-8): "Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?".