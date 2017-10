Miracolo del Sole in Nigeria a 100 anni da Fatima? Foto e video

Un presunto miracolo del Sole sarebbe avvenuto in Nigeria, a Benin City, il 13 ottobre 2017 e quindi esattamente a 100 anni dall'apparizione della Madonna di Fatima. Ancora nessuna conferma ufficiale dal Vaticano ma su internet girano già foto e video.

In questi giorni gira sui social network foto e video di un presunto miracolo del Sole avvenuto a Benin City, nel sud della Nigeria, proprio dove si stava recando il prete missionario italiano don Maurizio Pallù rapito da un gruppo armato.

Sulla pagina Facebook "Catholic Bishops Conference of Nigeria, Cbcn" la sera del 14 ottobre è stato postato infatti il seguente messaggio: "La storia si è ripetuta qui a Benin City, Nigeria, durante il Congresso Nazionale Mariano. Ciò che è successo 100 anni fa a Fatima, Portogallo, si è verificato nuovamente il 13 ottobre 2017. Che grande miracolo da nostra madre Maria, Madonna di Fatima...".

Il post è accompagnato da 7 foto che mostrano il presunto miracolo del Sole avvenuto a Benin City, sotto lo sguardo di migliaia di nigeriani.

Su internet però girano anche alcuni video che riprendono il presunto miracolo del Sole della Nigeria, nei quali viene immortalata la nostra stella come se stesse pulsando nel cielo.



Ad oggi (ore 12:00), però, non esistono conferme su ciò che è avvenuto e se i video siano autentici.

Mainfatti.it ha provato a contattare diverse istituzioni per avere maggiori dettagli su questo presunto miracolo del Sole in Nigeria avvenuto a 100 anni esatti da Fatima.

Per il momento, la Fides (prima Agenzia Missionaria della Chiesa al servizio dell'informazione) ci ha spiegato di non aver ricevuto informazioni al riguardo.

Mainfatti.it attende invece risposte dal Vaticano, dall'Ambasciata della Nigeria e dalla Conferenza episcopale nigeriana.