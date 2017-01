UE chiede manovra correttiva e Grillo-Brunetta contenti?, chiede Favero (PD)

"Anche oggi da Beppe Grillo e da Renato Brunetta arriva la consueta litania contro il governo e, in ultima analisi, contro l'Italia. Da loro mai proposte costruttive e contributi degni di vere forze di opposizione. Quale forza politica e parlamentare davvero responsabile può essere soddisfatta se la Commissione UE chiede all'Italia ulteriori impegni per il contenimento del debito pubblico?" riferisce in un comunicato Nicoletta Favero, senatrice del Partito Democratico, commentando il fatto che Bruxelles invita il nostro Paese ad una manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro.



"Per fortuna esiste il PD - osserva infine la parlamentare dem -, il governo Renzi ha ridato speranza al Paese e l'esecutivo Gentiloni lavora per evitare la procedura di infrazione e completare il percorso riformatore di cui l'Italia ha bisogno."