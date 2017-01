Stop aumenti Trenitalia con contratto di servizio per i pendolari, dice Favero (PD)

"Il dimezzamento dell'aumento degli abbonamenti per i pendolari dell'Alta Velocità è un'apertura che però consideriamo un punto di partenza. Questi rincari vanno cancellati e la strada può essere quella indicata dallo stesso ad Mazzoncini in audizione nella Commissione Lavori Pubblici del Senato - diffonde in una nota Nicoletta Favero, senatrice del Partito Democratico -, cui ho partecipato: un contratto di servizio per i pendolari sull'Alta Velocità. Se Trenitalia è disponibile, ci si sieda subito ad un tavolo con il governo e si torni a parlare in modo complessivo di come affrontare i problemi delle centinaia di migliaia di persone che ogni giorno fanno centinaia di chilometri per lavorare e studiare."



"Nella mia regione il fenomeno del pendolarismo è impressionante - continua infine l'esponente dem -, soprattutto tra Torino, le province intorno e Milano. E' ora di tornare a parlare delle condizioni di vita dei pendolari. L'accesso all'Alta velocità è uno dei capitoli, questi aumenti vanno cancellati, ma non è l'unico. Bisogna migliorare il servizio sui regionali e gli interregionali e pensare, come ha detto Graziano Delrio, anche alla possibilità di detrazione fiscale degli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Servono segnali immediati. La mobilità è una delle voci che sta più a cuore ai cittadini."