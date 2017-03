Sospendere presidente Aero Club Italia condannato per peculato, dice Favero (PD)

Nicoletta Favero del PD sul caso dell'Aero Club Italia.

"Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deciso, con delibera del 1 marzo, che al Presidente dell'Aero Club Italia non si applica la normativa sulle incompatibilità degli incarichi nella PA, ma si applica il Codice di comportamento sportivo del CONI, che prevede la sospensione cautelare di chi sia stato condannato, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione" commenta in una nota Nicoletta Favero, senatrice del Partito Democratico.



"Fra i delitti richiamati in quest'ultimo caso - prosegue inoltre la parlamentare PD -, c'è appunto il peculato."



"In più - sottolinea quindi -, l'attività dell'Aero Club Italia, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza dei ministeri dei Trasporti, della Difesa, dell'Economia, delle Finanze e dell'Interno, è bloccata dopo che è stato dichiarato illegittimo il suo statuto, in seguito ad un ricorso straordinario promosso dalla Federazione Italiana Volo Libero."



"Chiediamo perciò - conclude Favero in una interpellanza - un intervento del governo".