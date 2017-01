Referendum Jobs Act: Consulta non sposta indietro lancette orologio Italia, dice Favero (PD)

"Con questa sentenza della Consulta sull'articolo 18 per fortuna le lancette dell'orologio del mondo del lavoro italiano non tornano indietro" commenta in una nota la senatrice del Partito Democratico Nicoletta Favero.



L'esponente dem riporta quindi: "Il referendum avrebbe di nuovo esposto le piccole imprese ad un'incertezza sempre foriera di cattive notizie per l'occupazione."

Rende quindi noto: "Il Jobs Act è stato un grande passo avanti che ha rimesso al centro il contratto a tempo indeterminato e sta stabilizzando l'occupazione, diminuendo il precariato."



Spiega in conclusione: "Questa è la strada maestra sulla quale continuare, anche rivedendo la normativa sui voucher per limitarne l'uso, come confermato ieri dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti nell'Aula del Senato."