Legge elettorale: necessaria per funzionamento democrazia, dice Favero (PD)

Nicoletta Favero del PD sull'approvazione del Rosatellum bis.

"L'approvazione definitiva della legge elettorale da parte del Senato è la migliore risposta a chi in questo Paese vuole solo lo sfascio - afferma in una nota la senatrice del Partito Democratico Nicoletta Favero -, urla al fascismo, dice solo no e anche in questi due giorni ha dato variamente spettacolo, in Aula e fuori."



"E' una legge necessaria per il funzionamento della democrazia - osserva inoltre l'esponente dem -, come l'ha definita Zanda."

Chiarisce in ultimo: "Chi oggi ha votato sì lo ha fatto con grade responsabilità."