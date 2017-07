Inail: bene circolare su incentivi assunzioni disabili, dice Favero (PD)

Nicoletta Favero del PD sul diritto del lavoro per i disabili.

"Saluto con soddisfazione la circolare dell'Inail che fissa gli incentivi per chi assume disabili, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento delle postazioni, la formazione. - dichiara in una nota la senatrice del Partito Democratico Nicoletta Favero - Si tratta dell'applicazione di quanto previsto, attraverso un emendamento a mia firma, dalla Legge di stabilità 2015 per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità a causa di infortuni sul lavoro."



"Gli incentivi (95.000 euro per abbattimento/superamento barriere architettoniche; 40.000 euro per adeguamento postazioni; 15.000 formazione lavorativa disabili) sono già operativi e sono stati estesi anche alle persone con disabilità da lavoro causata da un evento infortunistico o tecnopatico tutelato dall'Inail - spiega inoltre la parlamentare PD -, alle quali un datore di lavoro offra una nuova occupazione, non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo Inail."

"Una novità importante. Un impegno che era stato preso, un obiettivo raggiunto. E' un notevole passo avanti per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone disabili. E', infatti, fondamentale che il lavoro venga garantito a tutti perchè, oltre ad essere fonte di reddito, assicura dignità e aiuta ad esprimere le proprie potenzialità" rivela in ultimo.