Delrio applichi sconti per i pendolari della Torino - Milano, chiede Favero (PD)

"Prevedere con urgenza sconti e agevolazioni per i pendolari che utilizzano l'autostrada Torino - Milano, rivedere i criteri di rivalutazione dei pedaggi autostradali per tutta la rete nazionale e pretendere tempi certi per la chiusura dei cantieri e la consegna dei lavori, tra i quali l'ammodernamento del tronco Novara est-Milano, ancora in opera dopo 16 anni" riflette in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Nicoletta Favero.



"Il 2017 si apre con una serie di brutte notizie per i pendolari - osserva la parlamentare in una interrogazione a GRaziano Delrio -, in particolare del Piemonte e della Lombardia, con aumenti diffusi dei pedaggi autostradali, già autorizzati dal ministero dei Trasporti. Vengono confermati i criteri di rivalutazione delle tariffe, che nel nostro Paese (come abbiamo già denunciato) sono sbilanciati in favore dei concessionari, senza alcuna capacità di rivalsa dello Stato persino in caso di inadempienza. La situazione peggiore riguarda chi utilizza ogni giorno il tratto Torino-Milano, che quest'anno dovrà pagare 170 euro all'anno in più di pedaggio e chi viaggia da Novara est a Torino, che dovrà sostenere 280 di spesa in più all'anno. Tutto questo si associa al rincaro dei carburanti e soprattutto avviene senza un reale riscontro in termini di efficienza dei concessionari, tanto che l'ammodernamento del tronco dell'A4 Novara est-Milano non è ancora terminato".



"Per questo chiediamo al ministero di rivedere i criteri adottati per concedere gli aumenti delle tariffe, che quest'anno riguardano pesantemente anche Lombardia, Veneto, Abruzzo e Campania; di avere l'elenco completo delle opere di ammodernamento attuate dai concessionari su tutta la rete autostradale nazionale e, in particolare di avere tempi certi per la consegna dei lavori sull'A4 Torino-Milano; se le concessionarie risultino in regola con il versamento dei canoni accessori relativi agli extra-profitti" si precisa infine.