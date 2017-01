Con aumenti abbonamenti Trenitalia pendolari esclusi da TAV. Delrio intervenga, dice Favero (PD)

"I rincari degli abbonamenti per l'Alta Velocità stabiliti da Trenitalia, che oggi l'ad di Fs Mazzoncini ha rivendicato in un'intervista, sono un'ulteriore e insostenibile vessazione per i pendolari italiani, dopo gli aumenti dei pedaggi autostradali. Chi è costretto a percorrere lunghe distanze per lavorare non avrà più alternative ai treni locali, con velocità degne del primo dopoguerra (almeno in Piemonte) e condizioni disumane. Il governo deve intervenire immediatamente perché i pendolari non possono essere esclusi dall'Alta Velocità" afferma in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Nicoletta Favero.



"E' inaccettabile che FS e Trenitalia si comportino come se non fosse lo Stato italiano ad avere realizzato l'infrastruttura dell'Alta Velocità. - osserva - Già l'abolizione delle Frecce Bianche è stato un colpo, ora i rincari. Per questo chiediamo al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio un intervento immediato" conclude la parlamentare PD.